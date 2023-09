Christopher Nolan reżyserem nowego Jamesa Bonda?

Na przeszkodzie do sfinalizowania umowy mogą stanąć kwestie twórcze. Christopher Nolan przyzwyczajony jest do pełnej swobody przy tworzeniu własnych filmów. Broccoli i reszta producentów mogą mu tego nie zapewnić, przez co reżyser nie podejmie się zadania stworzenia nowego filmu o Bondzie. Jeżeli nie uda się sfinalizować kontraktu Nolana, kolejnymi faworytami są Danny Boyle, Denis Villeneuve i Paul Greengrass.

Christopher Nolan miałby otrzymać kontrakt na wyreżyserowanie dwóch filmów z serii. Odpowiadałby także za scenariusze do obu produkcji. Dla reżysera byłby to powrót do tworzenia jednej z największych filmowych serii po ponad dziesięciu latach od zakończenia prac nad trylogią Mrocznego Rycerza.