Christian Bale o trudach pracy u Marvela. „Nie odróżniasz od siebie dni”

Bale opowiedział również o swojej pracy w ostatnim filmowym projekcie Marvela. Aktor przyznał, że granie na zielonym ekranie było dla niego monotonne. Do tego stopnia, że nie był w stanie odróżnić jednego dnia od następnego.

To pierwszy raz, kiedy zrobiłem coś takiego. Monotonia jest tu definicją. Masz dobrych ludzi i aktorów, którzy są w tym znacznie bardziej doświadczeni niż ja. Nie jesteś w stanie odróżnić od siebie dni i nie masz pojęcia, co robić.. Nie potrafiłem nawet odróżnić jednego planu od drugiego. Ciągle powtarzali: „Jesteś na trzecim planie”, a ja pytałem: „Który to jest?” Odpowiadali, że „ten niebieski”. Następnie mówili: „Jesteś na planie siódmym”. „Który to jest?” „Niebieski”. Zapytałem: „E, gdzie?”