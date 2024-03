Chivalry 2 dostało ogromną aktualizację. Wyczekiwana przez graczy funkcja, nowe mapy i więcej

Do Chivalry 2 trafiła już aktualizacja Duel of the Fêtes.

Chivalry 2 zaliczyło w 2021 roku naprawdę udaną premierę. Gra, która oferuje powrót na średniowieczne pola bitwy, cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami między innymi wśród użytkowników Steama. Twórcy dość niespodziewanie udostępnili właśnie nową aktualizację, która wprowadza wiele funkcji, w tym również jedną, o którą wyjątkowo prosiła społeczność gry.

Chivalry 2 z ogromną aktualizacją Duel of the Fêtes

Na oficjalnej stronie gry Chivalry 2 pojawiły się informacje związane z nową aktualizacją. Update pod nazwą Duel of the Fêtes jest już dostępny na wszystkich platformach. Deweloperzy nie tylko wprowadzili wiele nowości, ale i skupili się na naprawie błędów oraz balansie rozgrywki.

Najważniejszym elementem, który został zaimplementowany do gry, będzie dla wielu wsparcie nieoficjalnych serwerów. Oznacza to, że gracze będą mieli pod kontrolą takie aspekty jak liczba graczy w meczu, rozmiar strefy walki czy długość rozgrywki. Jak zaznaczają twórcy, oddają tę przestrzeń w ręce społeczności i nie będą aktywnie moderować serwerów, jednak zainteresowani muszą przestrzegać regulaminu i warunków korzystania.

Wraz z Duel of the Fêtes w grze pojawiły się także nowe mapy – Frozen Wreck (deathmatch i „każdy na każdego”), Bazaar oraz Duel Yard (mapy dostępne dla wszystkich). Mapy takie jak Bridgetown, Bulwark, Darkforest, Galencourt oraz Montcrux doczekały się natomiast poprawek. Ponadto gracze mogą sprawdzić nową kampanię – Fête For All.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Chivalry 2 jest dostępne na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra zadebiutowała na rynku 8 czerwca 2021 roku. Pełna lista zmian i nowości jest naprawdę długa – całość znajduje się na stronie gry