Chcą rozdawać telewizory 4K za darmo, w zamian za oglądanie reklam

Myśl stojąca za tym nowym modelem biznesowym jest zakorzeniona w badaniach, które pokazują, że duży odsetek dorosłych często patrzy na drugi ekran podczas oglądania telewizji. Dlatego Telly chce wejść z dodatkowym „inteligentnym wyświetlaczem” nowego telewizora, który ma wyświetlać różne widżety ze sponsorowanymi wiadomościami, wynikami sportowymi, cenami akcji i oczywiście reklamami.

Reklamy będą ściśle targetowane, a więc użytkownik będzie musiał pozbyć się nieco prywatności i wyrazić zgodę na udostępnienie pewnych informacji o sobie i rodzinie. Oprócz tego telewizor będzie gromadzić dane dotyczące oglądanych treści, długości sesji oglądania i nie tylko. Ponadto firma może czasami wykorzystywać oba ekrany do wyświetlania reklam, gdy duży wyświetlacz nie jest wykorzystywany, mogą się na nim pojawić reklamy oraz interaktywne ankiety, za udział w których rozdawane będą karty podarunkowe do usług takich jak Netflix i Starbucks.

Sercem telewizora jest Telly OS, ale, co ciekawe, telewizor będzie dostarczany z kluczem sprzętowym Android TV, który można podłączyć do jednego z trzech portów HDMI, aby uzyskać dostęp do popularnych usług przesyłania strumieniowego. Użytkownik otrzyma także kamerę i mikrofon, które umożliwiają prowadzenie rozmów wideo, korzystanie z asystenta opartego na sztucznej inteligencji lub dostęp do jednego z kilku „bezpłatnych zaawansowanych programów fitness śledzących ruch”.

Telly będzie w stanie dostarczyć w tym roku tylko 500 000 urządzeń. Firma planuje zwiększyć dostępność telewizorów do milionów w nadchodzących latach. Telly twierdzi, że na początku tego roku udało mu się znaleźć kilku optymistycznych inwestorów, którzy poprą jego wysiłki, ale nie wyjaśniło jeszcze, w jaki sposób poradzi sobie z wszelkimi próbami obejścia natrętnych reklam na drugim ekranie.