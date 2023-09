Chamska podróbka Baldur’s Gate 3 szybko usunięta. Larian Studios reaguje

Dyrektor wydawniczy Larian Studios, Michael Douse, udostępnił w serwisie X zdjęcie grafiki z Balder War wraz z dołączonym GIF-em przedstawiającym sędzinę Judy kiwającą palcem z rozczarowania. Naśladowcy Baldur’s Gate 3 powinni wziąć sobie to ostrzeżenie do serca i przynajmniej bardziej postarać się, aby ukryć podobieństwa swojej produkcji do gry Larian Studios. Niestety w sieci nie uchowały się żadne zdjęcia z rozgrywki ani też właściwy gameplay z Balder War.

