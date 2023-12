Cena Total War: Pharaoh obniżona na stałe. Częściowy zwrot dla posiadaczy gry

Creative Assembly z pewnością nie zaliczy ostatnich miesięcy do udanych. W koszu wylądowało bowiem Hyenas – kooperacyjny FPS i rzekomo najdroższa gra w historii SEGA – a na domiar złego Total War: Pharaoh nie spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony graczy, co potwierdza zarówno średnia ocen na Metacritic, jak i recenzje na Steam. Deweloperzy nie zamierzają jednak składać broni i – jak się okazuje – chcą ocieplić swoje stosunki z fanami. Dlatego też zespół postanowił obniżyć cenę swojej najnowszej produkcji blisko o połowę, a także zwrócić część pieniędzy osobom, które kupiły wspomniany tytuł na Steam.

Kupiliście Total War: Pharaoh na Steam? Creative Assembly zwróci Wam część pieniędzy

Powyższą informację przekazał Roger Collum – wiceprezes Creative Assembly – we wpisie opublikowanym na oficjalnym blogu studia. We wspomnianym komunikacie deweloper podkreśla, że zespół ma za sobą kilka „trudnych miesięcy” i zdaje sobie sprawę z popełnionych w tym czasie błędów związanych z relacjami z fanami. Twórcy Total War: Pharaoh zamierzają jednak wrócić na „solidny grunt” i choć będzie to wymagało „czasu i wysiłku”, to najwyraźniej są na to gotowi.