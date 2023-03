Cena Quest Pro drastycznie obniżona. Czy teraz gracze skuszą się na ten sprzęt?

Jeśli chodzi o technologię VR, to początek 2023 roku z pewnością należał do PlayStation VR2. Gogle od Sony okazały się solidne, a gracze, którzy mieli okazję przetestować sprzęt, bardzo go chwalili. Problemem okazała się jednak cena, która dla wielu osób jest po prostu za wysoka. Jeśli chodzi o ten aspekt, na rynku ciągle króluje Quest 2. Nie wszyscy mogą pamiętać jednak o goglach Quest Pro.

Quest Pro tańszy o 500 dolarów

Firma Meta zdecydowała się na dość drastyczny ruch. Postanowiono znacząco obniżyć cenę gogli. Jak informuje serwis uploadvr.com, oficjalna cena została zmniejszona z 1500 dolarów na 1000 dolarów, co będzie dotyczyć wszystkich krajów, w których sprzedawany jest sprzęt.



Warto dodać, że obniżki doczekał się również Quest 2. Cenę wersji z 258GB pamięci obniżono z 500 dolarów na 430 dolarów. Cena pozostałych modeli nie uległa zmianie.