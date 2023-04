Carrie Fisher otrzyma gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Gwiazd

Carrie Fisher w końcu otrzyma gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Gwiazd . Ceremonia odbędzie się w szczególnie wymownym dniu - 4 maja, czyli Dniu Gwiezdnych Wojen . To wtedy wszyscy fani Gwiezdnej Sagi będą mogli wspominać jej kreacje aktorskie z filmów, w których wystąpiła.

Wiadomość o tym wydarzeniu pojawiła się na stronie Walk of Fame. Ujawniono tam również, że gwiazdę w imieniu zmarłej matki przyjmie Billie Lourd. Będzie to 2754. gwiazda, umieszczona na legendarnym deptaku. Ceremonia będzie transmitowana na żywo i pojawi się na stronie Walk of Fame.