Capcom przygotował ankietę dla graczy Dragon’s Dogma 2. Firma pyta w niej o DLC

Japońska firma sprawdza, czy użytkownicy są zainteresowani dodatkami do nowego action-RPG.

Za sprawą wspomnianej ankiety Capcom postanowił bowiem sprawdzić, czy gracze Dragon’s Dogma 2 byliby zainteresowani DLC. Japońska firma chce się również dowiedzieć, co – według graczy – powinien oferować płaty dodatek. Nie zabrakło oczywiście również pytania o cenę, którą użytkownicy byliby skłonni zapłacić za ewentualne rozszerzenie.

Ankieta dotyczącą Dragon’s Dogma 2 będzie dostępna do 21 kwietnia 2024 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami wszyscy gracze, którzy wypełnią wspomniany formularz, otrzymają od Capcomu specjalną tapetę.

Na koniec przypomnijmy, że Dragon’s Dogma 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Capcomu, to zapraszamy Was do lektury: Dragon's Dogma II - recenzja. Podróże małe.