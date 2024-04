Całotygodniowa promocja na Steam. Ponad 2000 gier na PC z wysokimi rabatami

Oprócz Festiwalu FPS-ów na Steam wystartowały również całotygodniowe promocje, w których także kupicie gry w niższych cenach. Użytkownicy PC mogą skorzystać z rabatów na wiele tytułów z pozostałych gatunków. W ciągu najbliższych dni na Steam znajdziecie taniej takie tytuły, jak Solasta: Crown of the Magister, Bramble: The Mountain King, ASTRONEER, Siege Survival: Gloria Victis, Necromunda: Hired Gun, Shadows of Doubt, Batman: Arkham Collection, Against the Storm, Hogwarts Legacy, czy HumanitZ i Airship: Kingdoms Adrift.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Całotygodniowa promocja na Steam – wybrane oferty: