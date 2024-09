Całotygodniowa promocja na Steam. Gry na PC taniej nawet o 90% – przegląd ofert

Użytkownicy komputerów osobistych mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Everspace 2, Sifu, Terminator: Resistance czy The Planet Crafter.

Pierwszy tydzień września rozpoczął się na dobre, a wraz z nim na Steam ruszyła kolejna całotygodniowa promocja. Użytkownicy komputerów osobistych znów mają więc szansę na zdobycie kilku interesujących produkcji w niższych cenach. Wśród przecenionych gier znajdziemy m.in. takie tytuły jak Astroneer, Everspace 2, Sifu, Terminator: Resistance, The Planet Crafter czy Timberborn. Zniżki sięgają natomiast nawet 90%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą.

Najnowsza całotygodniowa promocja na Steam kończy się 9 września 2024 roku, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie na stronie promocji w sklepie Valve. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Całotygodniowa promocja na Steam – wybrane oferty: