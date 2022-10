Call of Duty wróci do przyszłości. Advanced Warfare 2 już w produkcji

Sledgehammer Games musiało zmienić pierwotne założenia rozszerzające uniwersum Call of Duty: Vanguard. Zespół planował opracowanie kilku kontynuacji, które poszerzałyby historię postaci, których poznaliśmy w Call of Duty z ubiegłego roku. Jednak gdy Vanguard nie spełnił oczekiwań, deweloperzy musieli zaproponować zupełnie nowy pomysł i przedstawić go kadrze kierowniczej. Ostatecznie stanęło na Call of Duty: Advanced Warfare 2.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu krążyły plotki, według których w 2023 roku nie otrzymamy nowej odsłony serii Call of Duty. Niedługo później Activision zdementowało te doniesienia. Call of Duty: Advanced Warfare 2 powinien więc pojawić się w 2024 roku. Jeżeli jednak Activision zdecyduje się na roczną przerwę w przyszłym roku, na nową grę Sledgehammer Games będziemy musieli poczekać do 2025 roku.