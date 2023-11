Call of Duty: Modern Warfare 3 – wystartował wczesny dostęp do kampanii

Doczekaliśmy się. Dziś rozpoczął się wczesny dostęp do kampanii fabularnej gry Call of Duty: Modern Warfare 3.

Już w przyszłym tygodniu na rynku zadebiutuje wyczekiwana gra Call of Duty: Modern Warfare III. Miłośnicy serii nie muszą jednak czekać do 10 listopada, ponieważ dzisiaj wystartował wczesny dostęp do kampanii fabularnej dla pojedynczego gracza, w którym mogą wziąć udział osoby, które zdecydowały się złożyć zamówienia przedpremierowe. Z okazji wczesnego dostępu Activision Blizzard opublikowało specjalny zwiastun – materiał znajdziecie oczywiście poniżej.

Call of Duty: Modern Warfare 3 – wczesny dostęp do kampanii