Call of Duty: Modern Warfare III bez nowych map do multi. Gracze otrzymają remastery kultowych aren

Call of Duty: Modern Warfare III zadebiutuje na rynku zaledwie rok po poprzedniej odsłonie Modern Warfare. To zrodziło wiele spekulacji, że tak naprawdę Sledgehammer Games nie przygotowuje pełnoprawnej nowej odsłony CoD-a, ale DLC do poprzedniej części. Activision jednak potwierdziło, że Modern Warfare III to gra premium, która będzie sprzedawana w pełnej cenie. Okazuje się jednak, że gracze nie będą mogli liczyć na ani jedną nową mapę i w multiplayerze fani będą musieli rywalizować na tych samych mapach, co w Modern Warfare II, których lista zostanie wzbogacona o zremasterowane areny z Modern Warfare 2 z 2009 roku.

Call of Duty: Modern Warfare III może nie otrzymać ani jednej nowej oryginalnej mapy do multiplayera

Informację potwierdził znany scooper el_bobberto, który ujawnił, że Activision pierwotnie planowało wydać paczkę z mapami z Call of Duty: Modern Warfare 2 do ubiegłorocznej części serii z okazji 20-lecia marki. Projekt jednak został odrzucony i podjęto decyzję, aby paczka z mapami, która pierwotnie miała ukazać się w Modern Warfare II w drugim roku wsparcia gry, stała się częścią Call of Duty: Modern Warfare III.