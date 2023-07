Call of Duty: Modern Warfare 3 wkrótce z prezentacją? Kolejne poszlaki w sieci

W tym tygodniu do sieci wyciekły materiały promocyjne z motywem Call of Duty: Modern Warfare 3. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna poszlaka, która sugeruje, że oficjalna prezentacja tegorocznej odsłony popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek zbliża się wielkimi krokami. Rychłą zapowiedź nowego CoD-a zwiastują bowiem również zmiany, których na swoich profilach w mediach społecznościowych dokonało studio Sledgehammer Games.

Sledgehammer Games przygotowuje się do prezentacji Call of Duty: Modern Warfare 3?

Jak zauważa Charlie Intel, studio Sledgehammer Games zaktualizowało zdjęcia w tle na portalach społecznościowych X (wcześniej Twitter) oraz Facebook, a także na swoich kanałach na platformach YouTube oraz Twitch. Nie byłoby w tym z pewnością nic nadzwyczajnego, gdyby nie pewien szczegół, który nie uszedł uwadze redaktorom wspomnianego serwisu.