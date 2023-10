Call of Duty: Modern Warfare III na nowym zwiastunie. Wczesny dostęp do kampanii

Przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare III zadebiutuje 10 listopada bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S (o tym, że gra jednak nie ominie sprzętów poprzedniej generacji, pisaliśmy już w osobnej wiadomości). Po więcej szczegółów zapraszamy do osobnej wiadomości.