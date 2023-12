Call of Duty 2025 to „semifuturystyczny” sequel Black Ops 2 - informuje insider

Pod koniec listopada w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje na temat Call of Duty 2024, które rzekomo ma być nową odsłonę Black Ops i skupić się na wojnie w Zatoce Perskiej . Tymczasem otrzymaliśmy interesujące szczegóły dotyczące Call of Duty 2025. Według Toma Hendersona – znanego branżowego dziennikarza i insidera – wspomniana produkcja ma być „semifuturystycznym” sequelem Call of Duty: Black Ops 2.

Henderson dodaje również, że studio Infinity Ward znajduje się obecnie na „zaawansowanym etapie rozwoju” kolejnej odsłony Call of Duty: Modern Warfare. Insider nie podzielił się jednak żadnymi dodatkowymi szczegółami na temat wspomnianej produkcji.

Na koniec przypomnijmy, że tegoroczna odsłona Call of Duty, czyli Call of Duty: Modern Warfare 3, dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Sledgehammer Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Call of Duty: Modern Warfare III - gorzej być chyba nie mogło…