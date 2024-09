Byli pracownicy 2K Games założyli nowe studio. Efekty ich pracy zobaczymy już jutro

Jutro premiery doczeka się skradanka z elementami strzelanki autorstwa chińskiego zespołu Spikewave Games założonego przez byłych pracowników 2K Games. Na kanale PlayStation w serwisie YouTube opublikowano zwiastun prezentujący nowe sceny gameplayu oraz fragmenty fabuły.

Evotinction - opis fabuły oraz rozgrywki

W Evotinction przenosimy się do przyszłości, gdzie ludzkość musi mierzyć się z zagrożeniami, jakie zostały stworzone poprzez dynamiczny rozwój technologii. W grze nasz gatunek mierzy się również ze sztuczną inteligencją i manipulacją genami, które mogą wymknąć się spod naszej kontroli. Głównym przeciwnikiem jest wirus, który przejął kontrolę nad systemem służącym do badań o nazwie HERE.