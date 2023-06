Burnhouse Lane – doceniony horror od polskiego studia zmierza na konsole

Burnhouse Lane to propozycja od rodzimej ekipy z Harvester Games. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje specjalizujące się w horrorach Feardemic. Twórcy oddali w ręce graczy nowy trailer, a przy okazji zdradzili datę premiery wersji przeznaczonej na konsole. Jeśli lubicie gry, od których jeży się włos na głowie, zachęcamy do zapoznania się z trailerem.

Czy Polacy zyskają miano mistrzów horroru?

Fabuła Burnhouse Lane opowiada historię Angie Weather, która staje przed koniecznością wykonania niemożliwego. Bohaterka musi wykonać pięć, na pierwszy rzut oka niewykonywalnych zadań, by ochronić swoje życie. Podczas rozgrywki nie tylko musimy rozwiązywać łamigłówki, ale również wchodzić w interakcje z innymi bohaterami, dzięki czemu nawiążemy przyjaźnie lub poznamy wrogów.



Burnhouse Lane łączy elementy klasycznych gier przygodowych, gdzie gracz sam kreuje historię (The Walking Dead od Telltale), z elementami survival horroru oraz prostym systemem walki inspirowanym serią Silent Hill i Resident Evil. Amunicja jest tutaj na wagę złota a wrogowie wymagający, przez co każdy strzał się liczy.



Produkcja autorstwa Harvester Games została doceniona przez graczy przy okazji debiutu wersji pecetowej. Wyłącznie na Steam Burnhouse Lane doczekało się ponad 450 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 94%, to pozytywne opinie.



Burnhouse Lane miało swoją pecetową premierę w ubiegłym roku, a teraz grono odbiorców powiększy się o posiadaczy konsol Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Premiera gry na tych platformach zaplanowana została na 29 czerwca. Jeśli jesteśmy przy horrorach, warto przypomnieć, że dziś zadebiutowała odmieniona wersja słynnego Layers of Fear. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja Layers of Fear - rekonstrukcja szaleństwa artystów.