Recenzja Layers of Fear - rekonstrukcja szaleństwa artystów

To nie jest trzecia część serii. Nie jest to też remake ani remaster. To reimagined. Czyli co?

Bloober Team nie ukrywa, że nowe Layers of Fear to pozostałość po strategii, z której wyraźnie odchodzą. Premiera Silent Hill 2 ma być nowym otwarciem dla krakowskiego studia, któremu został jeszcze jeden tytuł ze starych czasów. To kooperacja z Anshar Studios, która od pierwszych zapowiedzi wzbudzała wątpliwości. Czym w zasadzie miało być to Layers of Fear (na początku jeszcze z literką s na końcu)? Remaster? Zdecydowanie nie. Remake? Już bliżej, bo jednak przenosimy starą grę z Unity na Unreal Engine 5. Bloober i Anshar idą jednak dwa kroki dalej. Ich wspólny projekt łączy więc w jedną grę obie dotychczasowe części Layers of Fear i dodaje odrobinę nowej zawartości. Wszystko pod hasłem horror reimagined.

Elementem, który teraz łączy obie opowieści jest postać pisarki, którą wydawca zamknął w oddalonej od cywilizacji latarni morskiej. Tam ma odnaleźć wenę i dokończyć książki. Jej historia to coś, co powstało specjalnie na potrzeby tego wydania. Kobieta, podobnie jak malarz i aktor, główni bohaterowie poprzednich części Layers of Fear, również ma swoje problemy i traumatyczną przeszłość, przez którą ścigają ją horrory. Wprawdzie przy jej sekwencjach nie ma aż tyle potencjalnie przerażających scen, i tak nie brakuje im nutki grozy. Jej głównym celem jest zasiąść do maszyny do pisania i stworzyć opowieść. Tak wracamy do historii znanej z pierwszej części. Ponownie jesteśmy w dobrze znanej rezydencji, na początku jeszcze nie wskazującej na to, że zaraz rozpocznie się tutaj koszmar.