Pierwsze recenzje Brothers: A Tale of Two Sons Remake. Ciepły odbiór odświeżonego klasyka

Wczoraj na rynku zadebiutował Brothers: A Tale of Two Sons Remake . Nowa wersja gry pierwotnie wydanej w 2013 roku zbiera już pierwsze recenzje i spotkała się, w dużej mierze, z ciepłym odbiorem krytyków. Serwis Opencritic pokazuje aktualnie ocenę na poziomie 81/100 (na podstawie 19 opinii), natomiast Metacritic – od 79/100 do 85/100 w zależności od platformy (na podstawie 15 opinii).

Wśród pozytywnych aspektów, które dostrzegają krytycy w przypadku Brothers: A Tale of Two Sons Remake, wymienia się między innymi oprawę graficzną i ścieżkę dźwiękową. Dziennikarze zaznaczają, że remake jest niezwykle udany i zachowuje ducha pierwowzoru, będąc całkowicie wiernym oryginalnej historii. Jak podaje w swojej recenzji serwis God is a Geek, tytuł jest doskonałym przykładem przeniesienia klasyki do współczesności.