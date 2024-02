Brothers: A Tale of Two Sons Remake już dostępne! Klasyk, w który warto zagrać

Deweloperzy z AvantGarden Games i ekipa wydawnicza 505 Games przypominają, że Brothers: A Tale of Two Sons Remake dziś debiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X . Zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym oraz informacjami na temat odświeżonej wersji tej kultowej produkcji.

Docenione przez krytyków Brothers: A Tale of Two Sons powraca! Wierny rozgrywce i wzruszającej historii z 2013 roku remake zawiera przebudowane postacie oraz krajobrazy – oparte są na oryginale, ale zostały zaktualizowane do standardów najnowszej generacji grafiki, wydajności oraz rozgrywki. Dochodzi do tego ścieżka dźwiękowa nagrana z orkiestrą od nowa. Przygotujcie się na emocjonalne doświadczenie, które wyniesie twoją przygodę na zupełnie nowy poziom – czytamy w opisie gry .

Warto zwrócić uwagę na to, że oryginalne Brothers: A Tale of Two Sons wyłącznie na Steam doczekało się ponad 33 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 94%, to pozytywne opinie. Mamy więc tutaj do czynienia z klasykiem, który często pojawia się zestawieniach najchętniej polecanych gier kooperacyjnych.



Z okazji premiery Brothers: A Tale of Two Sons Remake możecie nabyć z 20% zniżką.