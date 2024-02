Kolejny niespodziewany hit w Xbox Game Pass. Ponad milion pobrań

Wygląda na to, że Xbox Game Pass staje się coraz lepszym miejscem dla rozwoju znacznie mniejszych tytułów. Jak bowiem podaje między innymi serwis Pure Xbox, usługa subskrypcyjna Microsoftu dorobiła się kolejnego niespodziewanego hitu w postaci niewielkiej produkcji pod tytułem Brotato, która została dodana do oferty około miesiąc temu. Przedstawiciele zespołu Seaven Studio, który pomógł przenieść grę studia Blobfish na platformy konsolowe, pochwalili się imponującym osiągnięciem.

Kolejny niespodziewany hit w Xbox Game Pass

W opublikowanym na Twitterze/X wpisie czytamy, że Brotato zostało już pobrane ponad milion razy. Biorąc pod uwagę zarówno fakt, iż mamy tutaj do czynienia z naprawdę niewielkim tytułem, jak i to, że został on stworzony przez równie małe studio, tak można chyba śmiało stwierdzić, że jest to świetny wynik. Nie pozostaje więc nic innego, jak serdecznie pogratulować obu zespołom oraz trzymać kciuki, że liczba pobrań będzie cały czas rosnąć!

Brotato zadebiutowało pierwotnie pod koniec marca ubiegłego roku na urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android. Później zostało udostępnione również na komputerach osobistych w sklepie Steam (gdzie krótko po wyjściu ze wczesnego dostępu dosłownie rozbiło bank) oraz konsolach PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/Series S i Nintendo Switch.