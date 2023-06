Brotato rozbiło bank na Steam. Gra przyciąga setki tysięcy graczy!

Brotato już pod koniec marca zawitało na urządzeniach mobilnych. Twórcy odnieśli spory sukces, więc nikogo nie powinno dziwić, że zdecydowali się przenieść swoją grę na pecety. Brotato wczoraj zadebiutowało na Steam i śmiało można powiedzieć, że pozamiatało.

Brotato idzie śladami Vampire Survivors

Już teraz produkcja autorstwa Blobfish może pochwalić się ponad 35 tys. recenzjami, a miażdżąca większość z nich, bo aż 97%, to pozytywne opinie. Od razu widać, że gracze pokochali możliwość siania zagłady ziemniakami, gdyż to właśnie one są bohaterami Brotato. Sama rozgrywka przywodzi natomiast na myśl model zabawy znany z Vampire Survivors, co z pewnością pomogło grze w zdobyciu popularności.



Według platformy SteamDB w szczytowym momencie w Brotato zagrywało się 30,409 użytkowników. Mając na uwadze szybko rosnącą popularność tytułu, ten rekord z pewnością zostanie błyskawicznie pobity.