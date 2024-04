Broken Roads doczeka się sporych zmian. Twórcy biorą sobie do serca krytykę

W ostatnich dniach na rynek trafiło Broken Roads. Postapokaliptyczne RPG w stylu Fallouta nie podbiło serc recenzentów , ale również, chociażby, użytkowników Steama (42% ze 121 opinii jest pozytywnych). Twórcy biorą sobie jednak do serca krytykę i zapowiadają zmiany, których doczeka się produkcja.

Twórcy zapewniają, że „praca nad Broken Roads jeszcze się nie skończyła”

Postapokaliptyczne RPG dla fanów Fallouta nie spotkało się z najcieplejszym odbiorem w dniu premiery. Jak przekazuje w najnowszym wpisie na platformie Steam studio Drop Bear Bytes, deweloperzy zdają sobie sprawę ze tego, że „nie spełnili oczekiwań graczy w niektórych kluczowych obszarach”. Twórcy wzięli sobie do serca krytykę i podzielili się planami na naprawę gry.

Zgodnie z przekazanymi we wpisie informacjami, już 19 kwietnia do Broken Roads na PC trafi aktualizacja, która wprowadzi pierwsze poprawki. Pojawić ma się między innymi więcej walki we wczesnych etapach gry, nowa mechanika czy możliwość samodzielnego podnoszenia poziomu towarzyszy. Dodatkowo twórcy planują wprowadzić poprawki związane z zadaniami obejmującymi Lake Deborah, Merredin i Korrelocking.