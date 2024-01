Broken Ranks z największą aktualizacją w historii. Shadow of Hope celebruje 2. rocznicę gry

Studio Whitemoon Games zapowiedziało nową aktualizację do izometrycznej gry MMORPG Broken Ranks , która wprowadzi zupełnie nową zawartość. Shadow of Hope będzie dostępny już za dwa tygodnie. Twórcy chwalą się, że to największa aktualizacja do gry, jaką do tej pory wydali.

Co dokładnie wejdzie do gry i na jakie atrakcje mogą liczyć gracze? Aż do startu aktualizacji, Whitemoon Games będzie stopniowo uchylać rąbka tajemnicy, ujawniając nową zawartość i elementy wchodzące w poczet Shadow of Hope.

Shadow of Hope zadebiutuje już 25 stycznia, czyli w dniu obchodów drugiej rocznicy premiery gry.

Broken Ranks jest następcą The Pride of Taern, MMORPG z niepowtarzalnym systemem walki turowej oraz ponurym światem low fantasy, który poznajemy w rzucie izometrycznym. Tytuł przywodzi na myśl takie klasyki, jak seria HoM&M lub Baldur's Gate. Na śmiałków czeka mnóstwo zadań fabularnych oraz rozległy i ciekawy świat, przystosowany do eksploracji zarówno samotnie, jak i w grupach skupionych wokół systemu gildii.