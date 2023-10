Brie Larson przestanie być Kapitan Marvel? Aktorka ma dość roli w filmach z MCU

Książka MCU: The Reign of Marvel Studios to skarbnica wiedzy dotycząca superbohaterskiego uniwersum. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Marvel zamierzał zrobić z Kapitan Marvel, Spider-Mana i Czarnej Pantery nowych liderów MCU. Plany pokrzyżowała nagła śmierć Chadwicka Bosemana, która zmusiła studio nie tylko do przepisania scenariusza drugiej części Czarnej Pantery, ale również wielu innych zmian dokonanych w uniwersum. Teraz Joanna Robinson, współautorka książki, ujawniła, że Brie Larson rozczarowana jest rolą w filmach Marvela i nie chce dłużej grać Kapitan Marvel.