Bohater Starfield prawie doczekał się głosu. Bethesda zatrudniła nawet aktora

Już w czerwcu ubiegłego roku Bethesda potwierdziła, że bohater Starfield będzie niemy. Okazuje się jednak, że studio rozważało różne opcje i niewiele brakowało, by protagonista wspomnianej produkcji doczekał się własnego głosu. Co ciekawe, zespół zatrudnił nawet aktora głosowego, ale ostatecznie zrezygnowano z jego usług. Zdaniem głównego projektanta pozwoli to graczom lepiej wczuć się w sterowaną przez siebie postać.

Bohater w Starfield mógł otrzymać głos, ale Bethesda ostatecznie zrezygnowała z tego pomysłu

Powyższymi informacjami w rozmowie z redakcją Polygon (dzięki IGN) podzielił się Emil Pagliarulo – główny projektant gry. Deweloper wspomina, że Bethesda zatrudniła aktora, który nagrał kilka kwestii, ale po usłyszeniu jego głosu zespół stwierdził, że jest on „zbyt specyficzny”. Najwyraźniej twórcom bardzo zależało, by każdy z graczy mógł maksymalnie wczuć się w stworzoną przez postać, a – zdaniem projektanta – nie byłoby to możliwe, gdyby protagonista miał swój głos.