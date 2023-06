Blood In Baldur's Gate - weź udział w darmowej grze

Do wyczekiwanej premiery Baldur's Gate III pozostało jeszcze nieco czasu. Jeśli chcielibyście umilić sobie oczekiwanie zabawą w detektywistycznym stylu, zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie przygotowanym przez Larian Studios. Za sprawą Blood In Baldur's Gate wcielicie się w poszukiwaczy tajemniczego mordercy.

O co chodzi w Blood In Baldur's Gate?

Blood In Baldur's Gate to drobna gierka przeznaczona do wspólnej zabawy dla całej społeczności graczy. Uruchomicie ją w przeglądarce, a całość opiera się na prostych założeniach. Akcja rozgrywka się 15 lat przed wydarzeniami, które poznamy w najnowszej odsłonie serii. W mieście doszło do morderstwa, a wy będziemy musieli w sherlockowym stylu rozszyfrować, kto stoi za zbrodnią. Odbywa się to poprzez głosowanie społeczności na określoną, czyli najbardziej podejrzaną lokację. W podjęciu wyboru pomogą wszelkiego rodzaju wskazówki i poszlaki. Jeśli macie ochotę dołączyć do zabawy, udajecie się pod ten adres.



Każdego dnia poznacie kolejny fragment historii. Jak zauważyła redakcja portalu pcgamer.com, po zaprezentowanych znacznikach możemy domyślać się, że rozwiązanie zagadki może przyjść po kolejnych 34 dniach. Koniec gry w takim układzie przypadałby na 24 lipca, co jest dość symboliczną datą. Właśnie tego dnia w ubiegłym roku odszedł David Warner – aktor, którego możecie znać z roli Jon Irenicus. W takim wypadku ciężko uwierzyć w zbieg okoliczności, a już spekuluje się o tym, że to wydarzenie może zwiastować pojawienie się tej mrocznej postaci w Baldur's Gate III.