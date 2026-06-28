Blizzard usuwa jedną z najszybszych metod zdobywania poziomów w World of Warcraft

Dzięki prostemu trikowi gracze potrafili awansować z 10. na 90. poziom w zaledwie kilka godzin. Nadchodząca aktualizacja położy temu kres.

Każdy, kto spędził choć trochę czasu z grami MMORPG, wie, że zdobywanie kolejnych poziomów doświadczenia potrafi być długim i żmudnym procesem. To właśnie rozwój postaci stanowi fundament tego gatunku, nic więc dziwnego, że gracze od lat szukają sposobów na jego przyspieszenie. Nie inaczej było w przypadku World of Warcraft, gdzie społeczność odkryła wyjątkowo skuteczną metodę błyskawicznego levelowania. Blizzard uznał jednak, że poszła ona o krok za daleko i postanowił położyć jej kres. Blizzard usuwa jedną z najszybszych metod zdobywania poziomów w World of Warcraft Blizzard zapowiedział istotne zmiany w systemie rozwoju postaci w World of Warcraft. Wraz z aktualizacją 12.1: Curse of Ula'tek z gry zniknie jedna z najskuteczniejszych metod błyskawicznego zdobywania doświadczenia, z której od miesięcy korzystali doświadczeni gracze do rozwijania alternatywnych postaci.

Jak przytacza Mmorpg.com.pl, cały trik opierał się na rasie Earthen i jej unikalnej zdolności Wide-Eyed Wonder, zapewniającej ogromne premie do doświadczenia za samo odkrywanie nowych lokacji. W połączeniu z systemem latania Skyriding pozwalało to niemal całkowicie zrezygnować z wykonywania zadań, walki z potworami czy odwiedzania lochów. Czyli tego, co stanowi fundament zdobywania doświadczenia.

GramTV przedstawia:

Zamiast klasycznego levelowania wystarczyło przelecieć odpowiednio zaplanowaną trasę przez kolejne regiony Azeroth. Efekt był imponujący – gracze potrafili awansować z 10. na 90. poziom w około trzy godziny, co czyniło tę metodę jedną z najszybszych w historii gry. Blizzard uznał jednak (słusznie?), że rozwiązanie zbyt mocno zaburza tempo progresji. W patchu 12.1 doświadczenie zdobywane przez Earthenów za eksplorację zostanie zmniejszone o 60%, co praktycznie zakończy możliwość tak szybkiego levelowania. W ramach rekompensaty twórcy zwiększą o 30% skuteczność innej zdolności rasowej – Ingest Minerals. Jeśli planowaliście wykorzystać tę metodę do rozwinięcia kolejnych postaci, pozostało jeszcze trochę czasu. Aktualizacja Curse of Ula'tek ma trafić do gry w najbliższych tygodniach, prawdopodobnie w pierwszej połowie sierpnia.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









