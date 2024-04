Blizzard porzuci Diablo 4 na PS4 i Xbox One? Stare konsole obciążeniem dla twórców

Posiadacze PlayStation 4 lub Xbox One mogą spodziewać się, że w przyszłości Diablo 4 nie będzie otrzymywać kolejnych aktualizacji i sezonów.

Przed kilkoma dniami w IGN pojawił się długi wywiad z Rodem Fergussonem i Johnem Muellerem, którzy odpowiedzieli na pytania dotyczące dalszego rozwoju i przyszłości Diablo 4. Podczas rozmowy twórcy odnieśli się do nadchodzącego sezonu, który zaoferuje na tyle dużo zmian, że część graczy zaczęło uważać produkcję za Diablo 5. W przygotowaniu jest także pełnoprawny fabularny dodatek, który ma zadebiutować w tym roku. Wszystkie te atrakcją trafią do gry na wszystkich platformach, ale w przyszłości może się to zmienić.

Diablo 4 bez wsparcia dla PlayStation 4 i Xbox One?

W wywiadzie została poruszona kwestia starszych konsol, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Fergusson i Mueller przyznali, że na razie nie planują rezygnować ze wspomnianych sprzętów od Sony i Microsoftu, ale w przyszłości może być to konieczne, aby realizować dalsze plany na rozwój Diablo 4.