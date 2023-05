Biomutant zmierza na Nintendo Switch

Według wstępnych zapowiedzi Biomutant zadebiutuje na Switchu dopiero 30 listopada, czyli po ponad 2,5 roku od swojej pierwotnej premiery . Warto wspomnieć, że we wrześniu minionego roku gra doczekała się wersji na PlayStation 5 i Xbox Series S/X .

Biomutant przyciągało uwagę graczy za sprawą oryginalnego settingu i niecodziennego bohatera. Oczekiwania względem produkcji autorstwa studia Experiment 101 były wysokie, ale po premierze okazało się, że gra nie do końca trafiła w gusta obiorców. Tytuł zebrał mieszane recenzje, chociaż szczerze przyznam, że w Biomutant bawiłem się całkiem dobrze . Deweloperzy poinformowali, że jeszcze w tym roku do tego szalonego świata będę mogli wkroczyć posiadacze Nintendo Switch.

„Biomutant to postapokaliptyczna gra RPG kung-fu w otwartym świecie, z niepowtarzalnym systemem wschodnich sztuk walki, w którym możesz łączyć ataki wręcz, strzelanie i zdolności mutantów. W całej krainie szaleje epidemia, a drzewo życia krwawi śmiercią z korzeni. Plemiona są podzielone. Zdecyduj o losie tego świata - czy będziesz zbawicielem czy poprowadzisz go ku jeszcze większemu mrokowi?” – czytamy w opisie gry na Steam .

Chętnie poznamy Waszą opinię na temat Biomutant, a jeśli nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć o produkcji przygotowanej przez Experiment 101 i THQ Nordic, zachęcamy do lektury naszej recenzji: Recenzja Biomutant. MiniMini Originals. Zdradzę tylko, że Mateuszowi gra nie przypadała do gustu, co zaowocowało dość niską notą.