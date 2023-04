Bill Gates: już niedługo sztuczna inteligencja nauczy dzieci czytać i pisać, będzie tak dobra jak nauczyciele

Historycznie rzecz biorąc, nauczanie umiejętności pisania okazało dla oprogramowania komputerowego bariera niemal nie do pokonania . Ćwiczenia o wysokim poziomie poznawczym, jak choćby pisanie esejów i informacje zwrotne od nauczyciela oceniającego pracę, okazały się niezwykle trudne do ogarnięcia przez programistów. Jednak chatboty SI mają zdolność rozpoznawania i odtwarzania w sposób dynamiczny zmian w jeżyku jakim posługują się ludzie . Dzięki temu spokojnie będą w stanie podołać temu zadaniu.

Niektórzy naukowcy twierdzą, że są pod wrażeniem zdolności chatbotów do streszczania i przekazywania informacji zwrotnych na temat fragmentów tekstu, a nawet samodzielnego pisania pełnych esejów. Jednak ci sami naukowcy ostrzegają, że technologia nie jest jeszcze w pełni ukształtowana i może przypadkowo wprowadzić znaczące błędy lub dezinformację. Technologia musi więc najpierw sama odrobić zadanie domowe, zanim stanie się pełnoprawnym nauczycielem ludzkich uczniów.

Zdaniem Billa Gatesa, już za 18 miesięcy sztuczna inteligencja stanie się skutecznym asystentem nauczyciela i będzie potrafiła przekazać informacje zwrotne na temat wypracowania. Później przyjdzie czas na inne przedmioty – z dużym naciskiem na nauki ścisłe.

Pomysł, że chatboty będą przodować w czytaniu i pisaniu przed matematyką, może być nieco zaskakujący: algebra i rachunek różniczkowy są często wykorzystywane do opracowywania technologii sztucznej inteligencji. Jednak eksperci zauważają, że chatboty, które są szkolone na dużych zbiorach danych, często mają problemy z obliczeniami matematycznymi. Jeśli rozwiązane równanie matematyczne już istnieje w zbiorach danych, na których szkolony jest chatbot, to może on dostarczyć odpowiedzi. Jednak wykonanie samodzielnego obliczenia to już zupełnie inna historia.

Oczywiście nie ma co liczyć, że zaawansowane chatboty będą darmowe. Nawet już teraz powstają ich płatne wersje. Jednak miliarder uważa, że wciąż będą tańszą alternatywą niż korepetytor-człowiek.