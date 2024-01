Biblioteka gier Steam rośnie w zawrotnym tempie. W 2023 roku padł kolejny rekord ilości dodanych gier

Jak co roku Steam pochwalił się statystykami dotyczącymi ilości opublikowanych gier. Wychodzi na to, że w minionym roku padł kolejny rekord. W 2023 roku opublikowano 14 531, co jest niemal o 2000 gier lepszym wynikiem niż rok wcześniej, kiedy firma dodała do swojej bazy 12 562 i jest to przyrost o 14%.

Statystyki, na których opiera się raport, dostarczane są przez Steamdb i zawierają dane już od 2006 roku. Wtedy na platformę dodawano znacznie mniej gier. Z wykresu łatwo wywnioskować, że w latach 2006–2013 rocznie dodawano średnio około 200-300 gier pojawiało się rocznie. Dla porównania, obecnie średnia dzienna to 40 gier.

Steam pobił rekord ilości opublikowanych gier PC

Można oczywiście dyskutować na temat cen i jakości niektórych produkcji, ale mimo wszystko trzeba przyznać, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach dla graczy, w których twórcy wszelkich możliwych gatunków, częstokroć bardzo mali, dostali możliwość udostępnienia swoich dzieł szerokim masom.