Bezprzewodowe słuchawki Onkyo dla prawdziwych fanów Segi

Jeśli rozglądacie się za nowymi słuchawkami bezprzewodowymi, to może warto zainteresować się nową ofertą Onkyo z motywami nawiązującymi do Segi.

Nowe słuchawki Onkyo to urządzenie bezprzewodowe, nawiązujące stylistyką do dwóch niezwykle znanych konsol Segi - Mega Drive i Dreamcast. Dodatkowo na obu muszlach słuchawek umieszczono grafiki kontrolerów do tych konsol oraz reprezentującymi je logami.

Wielką ciekawostką jest to, że słuchawki wyposażono w dźwięki systemowe pochodzące z Mega Drive i Dreamcasta, które docierają do użytkownika w czasie włączania słuchawek. Postarano się również, żeby nawet opakowanie nawiązywało do stylu retro, reprezentowanego przez obie kultowe konsole Segi.

Bezprzewodowe słuchawki Onkyo dla wielbicieli kultowych konsol Segi

Na wyposażeniu słuchawek znalazła się również bezprzewodowa ładowarka. W japońskim sklepie Onkyo Direct można zamówić słuchawki, które kosztują ok. 99 euro, ale także całkiem spory wybór akcesoriów, jak choćby akrylowe stojaki, ładowarki bezprzewodowe, a nawet koszulki z motywem Mega Drive/Dreamcast.