Bestsellerowa powieść cyberpunk doczeka się ekranizacji. Apple ogłosiło wielki projekt

Historia w serialu przedstawi losy wpływowego superhakera imieniem Case, który wraz ze swoją partnerką Molly, zarządczynią z lustrzanymi oczami, zostaje wciągnięty w sieć cyfrowego szpiegostwa i przestępczości o wysokiej stawce. Razem muszą dokonać napadu na korporacyjną dynastię, która skrywa straszliwe tajemnice.

Jesteśmy niesamowicie podekscytowani możliwością wprowadzenia tej kultowej historii do Apple TV+. Odkąd zaprzyjaźniliśmy się prawie dziesięć lat temu, szukaliśmy czegoś, przy czym moglibyśmy połączyć siły, więc ta współpraca jest spełnieniem marzeń. Neuromancer zainspirował wiele późniejszych dzieł science fiction i nie możemy się doczekać, aby wprowadzić widzów do ostatecznego „cyberpunkowego” świata Gibsona – powiedzieli Roland i Dillard we wspólnym oświadczeniu.