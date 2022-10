Bella Ramsey nie grała w The Last of Us. Twórcy serialu ją do tego namówili

Serialowa adaptacja The Last of Us zadebiutuje już na początku przyszłego roku na HBO Max. Pod koniec września produkcja otrzymała pierwszy zwiastun, który zachwycił wielu fanów gry od Naughty Dog. Jednak sporo osób wciąż nie przyzwyczaiło się do aktorów odgrywających role Joela i Ellie, krytykując serial za casting. Bella Ramsey będzie miała bardzo trudne zadanie, aby przekonać do siebie wielu widzów. Gwieździe The Last of Us na pewno nie pomoże ostatnie wyznanie w wywiadzie udzielonym USA Today, w którym przyznała, że nie grała w pierwszą część serii. Co ciekawe, było to polecenie od samych producentów.

Właściwie to zachęcano mnie, żebym nie grała. Po moim pierwszym przesłuchaniu zapytali mnie: „Grałaś w to?” Powiedziała, że nie, na co oni odparli, żeby tak pozostało. Obejrzałam niektóre fragmenty rozgrywki na YouTube tylko po to, żeby zrozumieć ten świat. Ale jestem bardzo podekscytowana tym serialem – to była tak duża część mojego życia. Kręciłam przez cały rok, co jest dość długim okresem, kiedy żyje się zaledwie 19 lat.