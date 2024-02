Battlefield 7 z kolejnymi problemami. Ridgeline Games nie stworzy kampanii fabularnej

Zamknięcie Ridgeline Games potwierdziła Laura Miele, czyli szefowa EA Entertainment. Decyzja o zakończeniu działalności wspomnianego studia związana jest z ogłoszonym przez Electronic Arts planem restrukturyzacji , w wyniku którego pracę straci kilkaset osób . Według IGN część zespołu, na którego czele do niedawna stał Marcus Letho, dołączy do Ripple Effect.

W zeszłym tygodniu gra Battlefield 7 straciła reżysera kampanii fabularnej . Współpracę z Electronic Arts zdecydował się bowiem zakończyć Marcus Letho. Tymczasem okazuje się, że to nie koniec problemów związanych ze wspomnianą produkcją. Amerykańska firma postanowiła zamknąć Ridgeline Games, czyli studio odpowiedzialne za tryb single player w nowej odsłonie serii Battlefield, na którego czele stał wspomniany deweloper.

Kto natomiast zajmie się rozwojem kampanii fabularnej do Battlefield 7? Vince Zampella, który nadzoruje przyszłość serii Battlefield, poinformował, że obowiązki Ridgeline Games przejmie Criterion Games. Najnowszym dziełem wspomnianego zespołu jest Need for Speed Unbound, ale w przeszłości zespół brał również udział w produkcji gier z serii Star Wars Battlefront i Battlefield.