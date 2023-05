Battlefield 2042 nigdy nie miał szans, aby być dobrym na premierę – twierdzi były deweloper

Jak podaje serwis Insider Gaming , były deweloper DICE, Joakim Bodin, który pracował we wspomnianym studiu przez 13 lat, postanowił wypowiedzieć się na swoim Twitterze o stanie, w jakim gra Battlefield 2042 została dostarczona graczom na premierę. W świetle niedawnych growych porażek, jak chociażby The Lord of the Rings: Gollum czy Redfall , sytuacja wspomnianego tytułu prezentowała się co najmniej średnio.

Były deweloper DICE: Battlefield 2042 nigdy nie miał szans

Twórca zabrał głos z racji ostatniego trendu w mediach społecznościowych, który zachęca deweloperów do dzielenia się swoimi opiniami na temat produkcji, jakie – mimo otrzymania bardzo niskich ocen w recenzjach – pokochali. I, przede wszystkim, za co je pokochali.