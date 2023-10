Batman: Arkham Trilogy na Switcha opóźnione o prawie dwa miesiące

W sierpniu Rocksteady ujawniło, że premiera Batman: Arkham Trilogy została zaplanowana na 13 października. Teraz okazuje się, że termin nie jest realny. Wyznaczono nową datę i jest nią 1 grudnia.

Brytyjskie studio stojące za Batman: Arkham Trilogy na Nintendo Switch ogłosiło, że pierwotnie planowana data premiery jest nierealna ponieważ „potrzeba więcej czasu, aby zapewnić graczom możliwie najlepsze wrażenia na Nintendo Switch”. Oczywiście można przyjąć takie wyjaśnienie, bo wielu deweloperom zdarza się zmieniać termin premiery z dokładnie takich samych powodów.

Batman: Arkham Trilogy na Nintendo Switch zalicza opóźnienie

Jednak kiedy spojrzymy w kalendarz, równie prawdopodobny staje się scenariusz, w którym Rocksteady robi unik, żeby uniknąć zatłoczonego i pełnego wielkich premier października. Z podobnego triku skorzystali producenci gier Alan Wake 2, Alone in the Dark i Banishers: Ghosts of New Eden, twierdząc, że to niemądrze jest wypuszczać grę mniej więcej w tym samym czasie co Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder i inne długo oczekiwane gry w październiku i listopadzie. Różnica polega na tym, że oni akurat wyjawili prawdziwe przyczyny.