Barbie zarobiła już miliard dolarów. Ponad 2 miliony widzów w Polsce

Rzadko zdarza się nam, jako szefom dystrybucji, żebyśmy zaniemówili z powodu osiągnieć finansowych filmu, ale Barbillion przekroczył nawet nasze najbardziej optymistyczne prognozy. To przełomowy moment dla Barbie i nikt oprócz Grety Gerwig nie byłby w stanie ożywić tej międzypokoleniowej ikony i jej świata w tak zabawny i emocjonalny sposób, w historii, która przemawia do każdego pokolenia kinomanów, dosłownie malując cały świat na różowo. Długie kolejki do kas i osoby, które oglądają film po kilka razy dowodzą, że film powraca w wielkim, naprawdę wielkim stylu. Nie możemy się doczekać, żeby przekonać się, jak daleko Barbie może zajść w prawdziwym świecie – czytamy w oświadczeniu Jeffa Goldsteina, prezesa ds. dystrybucji krajowej i Andrew Crippsa, prezesa ds. dystrybucji międzynarodowej w Warner Bros. Pictures.