Banishers: Ghosts of New Eden na nowym zwiastunie. Miłość, śmierć i poświęcenie

W sieci pojawił się nowy zwiastun gry Banishers: Ghosts of New Eden.

Już niedługo na rynku zadebiutuje gra Banishers: Ghosts of New Eden. Z tej okazji deweloperzy ze studia Dontnod Entertainment opublikowali nowy zwiastun, który przygotowuje nas do poznania historii o „miłości, śmierci i poświęceniu”. Wygląda na to, że twórcy gry Vampyr przygotowują dla nas coś naprawdę ciekawego (i miejmy nadzieję, że dobrego!).

Banishers: Ghosts of New Eden na nowym zwiastunie

W opisie zwiastuna czytamy: