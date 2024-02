Back to Black na drugim zwiastunie. Filmowa biografia Amy Winehouse debiutuje w kwietniu

Twórcy filmu Back to Black pokazali drugi zwiastun filmu biograficznego, poświęconego zmarłej przedwcześnie Amy Winehouse.

Kariera Amy Winehouse nie trwała zbyt długo, ale mimo to przeszła do historii jako wielka gwiazda, zyskując uwielbienie wielu fanów. Wokalistka zmarła w 2011 roku, a swój pierwszy album nagrała w 2003 roku. Prawdziwą sławę przyniósł jej drugi album studyjny, noszący tytuł Back to Black. I takie miano nosi także film biograficzny.