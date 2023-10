Avatar: The Last Airbender z nowymi zdjęciami. Pierwsze spojrzenie na nowych bohaterów

Netflix udostępnił nowe zdjęcia z oczekiwanej serialowej ekranizacji Avatar: The Last Airbender.

Po sukcesie One Piece kolejną dużą premierą Netflixa zaplanowaną na przyszły rok jest aktorska ekranizacja Avatar: The Last Airbender. Produkcja doczekała się pierwszego zwiastuna podczas tegorocznego Tudum. Platforma długo kazała nam czekać na nowe oficjalne materiały, ale fani serii otrzymali właśnie pierwsze spojrzenie na nowych bohaterów. W tym popularnego księcia Zuko.

Avatar: The Last Airbender z nowymi zdjęciami z serialu

Na poniższych zdjęciach możecie zobaczyć, jak prezentuje się Władca Ognia Ozai (Daniel Dae Kim), generał Iroha (Paula Sun-Hyung Lee), dowódca Zhao (Ken Leung), oraz księżniczka Azula (Elizabeth Yu). Netflix podzielił się także nowym spojrzeniem na księcia Zuko, w którego wciela się Dallas Liu