Avatar: The Last Airbender z pierwszym zwiastunem. Aktorska wersja od Netflixa na zdjęciach prezentujących bohaterów

Netflix wykorzystał swoją imprezę Tudum na zaprezentowanie pierwszych materiałów z aktorskiego remake’u Avatar: The Last Airbender. Chociaż w tym przypadku nie otrzymaliśmy pierwszego zwiastuna, to platforma opublikowała wideo, które prezentuje cztery żywioły, z których pochodzą moce głównych bohaterów. Na osłodę serwis opublikował również pierwsze zdjęcia z bohaterami serialu, w tym Aanga. Wszystkie zdjęcia z Avatar: The Last Airbender zobaczycie poniżej.