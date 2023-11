Avatar: The Last Airbender z datą premiery. Netflix pokazał zwiastun serialu

W połowie października mieliśmy okazję zobaczyć nowe zdjęcia z serialowej ekranizacji Avatar: The Last Airbender. Wczoraj natomiast Netflix ujawnił dokładną datę premiery wspomnianej produkcji. To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ platforma zaprezentowała również pierwszy pełny zwiastun wyczekiwanego serialu.

Netflix ujawnił datę premiery Avatar: The Last Airbender. Otrzymaliśmy też pełny zwiastun serialu

Zgodnie z przekazanymi informacjami Avatar: The Last Airbender zadebiutuje na Netflix już 22 lutego 2024 roku. Aktorski serial – podobnie jak pierwowzór – przedstawi historię Nomady Powietrza o imieniu Aang. Bohater budzi się w świecie spustoszonym przez wojnę i wspólnie z nowo poznanymi przyjaciółmi – Sokką i Katarą – rusza w podróż, by zająć miejsce tytułówego Avatara.