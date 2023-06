Avatar: Frontiers of Pandora z pierwszym filmem z rozgrywki. Ubisoft ujawnił datę premiery

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami na Ubisoft Forward nie zabrakło Avatar: Frontiers of Pandora, który doczekał się pierwszej prezentacji rozgrywki. Massive Entertainment jednocześnie pracuje nad kilkoma tytułami i oprócz Star Wars Outlaws, jeszcze na ten rok przygotowują tytuł osadzony w świecie stworzonym przez Jamesa Camerona. Na poniższym materiale możemy zobaczyć, jak gra prezentuje się w akcji.

Avatar: Frontiers of Pandora to pierwszoosobowa przygodowa gra akcji, która powstała na najnowszej wersji silnika Snowdrop, tym samym, który napędza m.in. The Division 2 i XDefiant. W grze wcielamy się w Na’vi, który wyrusza w podróż przez zachodnią granicę, nigdy wcześniej nieodkrytej części planety Pandora. Produkcja zapewni żywy świat, reagujący na poczynienia graczy, który zamieszkany jest przez najróżniejsze stworzenia i postacie, a także wojska RDA, które im zagrażają.