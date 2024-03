Avatar: Frontiers of Pandora z nową aktualizacją. Kolejne usprawnienia

Ubisoft razem ze studiem Massive Entertainment poinformował o udostępnieniu nowej aktualizacji Title Update 3 do gry Avatar: Frontiers of Pandora.

Przedstawiciele studia Massive Entertainment wspólnie z Ubisoftem poinformowali o udostępnieniu kolejnej większej aktualizacji do gry Avatar: Frontiers of Pandora. Na oficjalnej stronie internetowej produkcji (podajemy za serwisem Destructoid) opublikowano artykuł, w którym czytamy, iż Title Update 3 jest już dostępny do pobrania na wszystkich platformach sprzętowych, czyli na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Avatar: Frontiers of Pandora z nową aktualizacją

Najnowsza aktualizacja do gry Avatar: Frontiers of Pandora skupia się przede wszystkim na licznych błędach związanych z zadaniami, konkretnymi mechanikami (np. teleportacja po śmierci) czy też błędach graficznych. Oprócz tego rozszerzone zostało miejsce w ekwipunku, zaś crafting obejmuje teraz również skrytki i sakiewki. Ulepszono zmysłu Na’vi w celu ułatwienia wykrywania celów zadań i przedmiotów do zbadania, co powinno umilić wykonywanie bardziej irytujących zadań.