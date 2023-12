Avatar: Frontiers of Pandora ze sporymi rabatami zaledwie 12 dni po premierze

Na początku bieżącego miesiąca na rynku zadebiutowała wyczekiwana produkcja Ubisoftu – a konkretniej zespołu deweloperskiego Massive Entertainment – pod tytułem Avatar: Frontiers of Pandora. Dzień wcześniej informowaliśmy Was o pierwszych recenzjach, które pojawiły się w sieci. Choć nie są one złe, nie są również wyśmienite; wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrą grą, aczkolwiek mimo tego nie spełniła ona wszystkich oczekiwań zarówno recenzentów, jak i graczy. Trzeba też przyznać, że nie jest o niej zbyt głośno na rynku. Co więcej, jak podaje serwis Forbes, już teraz, czyli zaledwie 12 dni po oficjalnej premierze, w wielu miejscach możemy kupić tytuł w znacznie niższej cenie niż oryginalna.

Avatar: Frontiers of Pandora już jest mocno przeceniane

W Polsce mamy aktualnie do czynienia z rabatami sięgającymi od 21 do 23 procent. Paul Tassi z redakcji wspomnianego portalu Forbes postanowił jednak przyjrzeć się sytuacji cenowej gry w Stanach Zjednoczonych, gdzie obniżki są jeszcze większe. Większość sklepów sprzedaje aktualnie produkcję z rabatem sięgającym 29 procent, co jest nieco większą obniżką aniżeli w Polsce, natomiast serwis Best Buy postanowił udostępnić Avatar: Frontiers of Pandora z rabatem sięgającym aż 42%, co daje około 160 złotych za grę.