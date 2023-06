Avatar: Frontiers of Pandora – edycja kolekcjonerska i ceny poszczególnych wydań

Deweloperzy ze studia Massive Entertainment ujawnili edycję kolekcjonerską gry Avatar: Frontiers of Pandora.

Wczoraj podczas pokazu Ubisoft Forward francuski gigant pokazał pierwsze fragmenty rozgrywki z gry Avatar: Frontiers of Pandora oraz ujawnił datę premiery produkcji. Dzisiaj natomiast przychodzimy do Was z informacjami na temat poszczególnych wydań, a także szczegółami dotyczącymi edycji kolekcjonerskiej, która została zaprezentowana.

Avatar: Frontiers of Pandora – zawartość poszczególnych edycji

przepustka sezonowa dodawana do edycji Gold, Ultimate oraz Collector’s zapewni dostęp do co najmniej dwóch już planowanych dodatków fabularnych (podajemy za Warto zaznaczyć, że dzięki ujawnieniu wydań gry dowiedzieliśmy się, że(podajemy za PCGamesN ).

Edycja standardowa

podstawowa wersja gry,

premia za zamówienie przedpremierowe , pakiet Dziecko dwóch światów.

Edycja Gold

podstawowa wersja gry,

premia za zamówienie przedpremierowe , pakiet Dziecko dwóch światów,

, przepustka sezonowa, 2 dodatki (DLC), bonusowa misja, cyfrowe przedmioty.



Edycja Ultimate

podstawowa wersja gry,

premia za zamówienie przedpremierowe , pakiet Dziecko dwóch światów,

, przepustka sezonowa, 2 dodatki (DLC), bonusowa misja, cyfrowe przedmioty,

cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie, artbook,

pakiet Ultimate: pakiet kosmetyczny dziedzictwa Sarentu: (1) zestaw przedmiotów kosmetycznych postaci, (1) skórka broni premium, (1) zestaw przedmiotów kosmetycznych zmory. pakiet wyposażenia łowcy Sarentu: (1) zestaw wyposażenia postaci , (1) wyjątkowa broń.



Edycja kolekcjonerska

Oprócz przepustki sezonowej, cyfrowego artbooka oraz dwóch paczek przedmiotów kosmetycznych edycja zaoferuje:

specjalne opakowanie,

certyfikat autentyczności,

notatnik,

trzy litografie,

figurkę o rozmiarze 35 cm,

steelbook premium z grą,

AMP w formacie kartki A2,

artbook (128 stron).

Avatar: Frontiers of Pandora – ceny wydań

edycja standardowa w wersji PC – 289 złotych;

edycja standardowa w wersji konsolowej – 339,99 złotych;

Gold Edition (PC) – 439 złotych ;

; Gold Edition (PlayStation) – 489 złotych;

Gold Edition (Xbox) – 484 złote;

Ultimate Edition (PC) – 539 złotych;

Ultimate Edition (PlayStation/Xbox) – 579 złotych.

Na ten moment nie znamy ceny edycji kolekcjonerskiej.